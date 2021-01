„In den letzten Wochen hat es drei Unfälle an Bahnübergängen gegeben. Dieser ist besonders traurig“, sagt Schalchens Bürgermeister Andreas Stuhlberger. Am Mittwochabend verunglückte eine 55-jährige Frau aus Pischelsdorf in seiner Gemeinde tödlich. Sie hatte am Bahnübergang Unterlochen einen Zug übersehen.