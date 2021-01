Was gegen den Corona-Blues hilft? Wodka. Das sagt zumindest Dan Aykroyd und empfiehlt uns sein eigenes, vielfach ausgezeichnetes, durch Diamanten gefiltertes kanadisches Feuerwasser „Crystal Head Vodka“. Der Edel-Fusel, abgefüllt in an die Maya-Legende erinnernden Kristallschädeln, schafft es dank des Spirituosenspezialisten Vienna Distribution jetzt auch in drei Sorten nach Österreich. „Es wurde auch Zeit“, betont der Hollywood-Superstar, den wir auf seiner Ranch in Kanada telefonisch erreichen.