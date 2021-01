„Euer enttäuschter und zorniger Bürgermeister.“ Mit diesen Worten schließt das Hinterseer Ortsoberhaupt Paul Weißenbacher (ÖVP) eine WhatsApp-Nachricht, die dieser Tage mehrere Gemeindebürger erhalten haben. Was ihn so erzürnt? Die Corona-Fallzahlen in der kleinen Flachgauer Gemeinde steigen, die 7-Tage-Inzidenz (2991) ist nirgendwo in Salzburg derzeit höher. „Die Cluster hier in Hintersee sind großteils durch Ignoranz und Dummheit einiger Besserwisser entstanden“, schreibt Weißenbacher.