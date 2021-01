Übler Lärm, nicht der Gestank, regt im Umfeld der Kläranlage in Stockerau im Bezirk Korneuburg auf. Anrainerin Claudia Zeinlinger leidet seit Jahren wegen des tiefen Brummens der Ansaugpumpen: „Ich bin verzweifelt“, so die Unternehmerin. Die Gemeinde arbeitet an einer Lösung – bislang aber offenbar ohne Erfolg.