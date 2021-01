„Krone“: Linz hat einen Aufstieg in der Finanzwelt, ab 1. Jänner gibt es nur mehr ein Finanzamt Österreich, das hier seinen Sitz hat. Was ist mit den anderen Finanzämtern?

Siegfried Manhal: Die bisherigen 40 Finanzämter werden zu 33 Dienststellen. Und was ebenfalls neu ist: Jede Dienststelle darf bundesweit Fälle bearbeiten, die Mitarbeiter holen sich elektronisch Fälle ab.