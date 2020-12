Die Danksagung per Videotelefonat Anfang November - die „Krone“ berichtete - war Präsident Recep Tayyip Erdogan offenbar zu unpersönlich. Und so lud der türkische Präsident zwei der Helden der Wiener Terrornacht - Mikail Özen und Recep Gültekin - dem Coronavirus und Lockdown zum Trotz kurzerhand in seinen Palast nach Ankara ein.