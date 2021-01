Arbeit wartet in vielen Bereichen. Ein Schwerpunkt ist die regionale Wirtschaft. Ein neuer Beteiligungsfonds soll die Fortführung von Betrieben absichern, die in Pleite-Gefahr geraten, aber eine positive Prognose haben. Der erfolgreiche Handwerkerbonus besteht weiter. Eine Insolvenzstiftung soll Jobsuchende bei der Weiterbildung unterstützen. Fortgeführt wird das, was 2020 im Landesdienst und in der Krankenanstaltengesellschaft umgesetzt wurde: 1700 Euro netto Mindestlohn. Heuer folgen das Eisenstädter Spital der Barmherzigen Brüder und die Gemeinden. Das Anstellungsmodell für pflegende Angehörige wird ausgeweitet. Großes Augenmerk liegt auf den Spitalsprojekten in Oberwart und Gols. Zudem sollen hochwertige Internet-Verbindungen auch in peripheren Gebieten funktionieren. „Eine eigene Breitband-Strategie stellen wir schon in den nächsten Wochen vor“, kündigt Doskozil an. Mit wohl überlegtem Optimismus blickt er in die Zukunft: „Unser Landesjubiläum wird ganz im Zeichen des Zusammenhalts und für ein Miteinander stehen.“