Der Silvesterabend stand ganz im Zeichen des Gedenkens an jene Tiroler und Tirolerinnen, die im abgelaufenen Jahr mit oder an Corona verstorben sind. Ebenso wurde aller in dieser Zeit Verstorbenen gedacht, deren Verabschiedung nur im kleinen Kreis möglich war. LH Günther Platter lud unter dem Motto „Mit dem Licht der Zuversicht in das neue Jahr 2021“ zu einer Gedenkmesse in die Georgskapelle des Alten Landhauses.