„Wir müssen das tun, was wir können, um Gutes zu tun“

Zu seiner dritten großen Hoffnung, dem „lieben Gott, wie wir in Österreich sagen“, stelle sich die Frage, warum es so viel Leid in der Welt gebe. Dennoch sei er „ganz davon überzeugt: Weil Gott gut ist, wird es auch gut werden“, sagte der Wiener Erzbischof. Dies verlange freilich auch menschliches Bemühen: „Wir müssen das tun, was wir können, um Gutes zu tun.“ Wenn dies geschehe, „dann können wir vertrauensvoll in das kommende Jahr gehen“. Trotz der damit verbundenen Ungewissheit gilt für Schönborn: „Das Gute ist stärker als das Böse.“ In dieser Überzeugung wünschte der Kardinal allen ein gesegnetes neues Jahr 2021.