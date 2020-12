Nach erneut größeren Regen- und Schneemengen im Süden und Südwesten Österreichs am Samstag und auch noch in der Nacht, wird der Niederschlag hier am Sonntag bereits weniger. Etwas regnen wird es zeitweise auch im Osten des Landes und überall überwiegen die Wolken. Zu ein paar sonnigen Auflockerungen kommt es aufgrund leichter Föhneffekte meist nur entlang der Alpennordseite. Der Bodenwind bläst im Osten teils noch mäßig auffrischend aus Ost bis Südost, sonst eher schwach aus unterschiedlichen Richtungen. In der Höhe ist es noch deutlich windiger. In der Früh zeigt das Thermometer minus fünf bis plus vier, am Tages höchstens null bis plus sechs Grad.