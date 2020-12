In der Steiermark werden von 15. bis 17. Jänner 2021 flächendeckende Corona-Testungen stattfinden. Diese werden in Graz am 15. Jänner 2021 von 13 bis 19 Uhr und dann in der restlichen Steiermark einschließlich Graz am 16. Jänner 2021 und 17. Jänner 2021 jeweils von 8 bis 20 Uhr durchgeführt.