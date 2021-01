Voraussage 1: Im Home-Office wird’s gefährlich

Für Berufstätige haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie die Grenzen zwischen Privatleben und Job verschoben, viele arbeiten seit Monaten im Home-Office auf ihren privaten Geräten. 2021 wird das trotz Impfung noch eine ganze Weile so bleiben, was Home-Office-Arbeiter zum interessanten Ziel für Hacker macht. Wenn am Heim-PC wichtige Firmendaten liegen oder am Firmen-PC privat gesurft wird, eröffnet das neue Möglichkeiten, Daten abzugreifen und in Unternehmensnetze einzudringen.