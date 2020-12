Angefangen hat alles mit einem Wortgefecht - geendet mit einigen Faustschlägen. Zwei Jugendliche - 17 und 13 Jahre alt - bekamen sich am Mittwochabend auf einem Spielplatz in Zell am See in die Haare. Aus dem Wortgefecht wurden schnell Handgreiflichkeiten: der 17-Jährige setzte dem 13-Jährigen ein Messer an der Kehle an.