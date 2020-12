Paolo Rossi machte einen ganz anderen Fehler. Er war 1980 an der Manipulation des Spiels zwischen Perugia und Avellino beteiligt. Als ihm von der dreijährigen Sperre ein Drittel erlassen wurde, nominierte Teamchef Enzo Bearzot ihn trotz fehlender Spielpraxis für die WM 1982. In Spanien schoss er Italien mit drei Toren beim 3:2 gegen Brasilien, mit zwei Treffern beim 2:0 im Semifinale gegen Polen und einem Tor beim 3:1 im Endspiel gegen Deutschland zum Titel. Am 9. Dezember starb Rossi mit 64 Jahren an einem Krebsleiden.