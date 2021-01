Zum sechsten Mal leitet Maestro Riccardo Muti das Konzert, das Pandemie-bedingt erstmals in der Geschichte ohne Saalpublikum stattfindet: „Musik, Kultur, Theater können nicht abgeschafft werden, nicht mal in einer solchen Situation der Pandemie“, so Muti, „der Musikverein zum ersten Mal ohne Musik am 1. Jänner wäre wie eine Grabstätte, das wäre ein negatives Zeichen an die ganze Welt. Wir werden das Konzert an diesem speziellen 1. Jänner daher nicht nur als Botschaft der schönen Musik, sondern als Botschaft der Hoffnung spielen!“