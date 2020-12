Silvester im Lockdown: Hebt es der zuständige Bürgermeister nicht aktiv auf, gilt in Österreichs Gemeinden ein Feuerwerksverbot. Krachen lassen darf man es an den meisten Orten also nur virtuell - zum Beispiel mit dem jüngst erschienenen Feuerwerks-Simulator „Fireworks Mania“, der sich unter PC-Spielern zum Jahreswechsel großer Beliebtheit erfreut.