Staatsopern-Bariton Clemens Unterreiner: „Es gibt für mich nur einen einzigen echten Wunsch: dass ich endlich wieder singen kann und das vor meinem geliebten Publikum. Ohne Kunst und Kultur hat das alles hier für mich überhaupt keinen Sinn. Also, ,Tschüss, Corona‘ und ,Willkommen 2021‘! Also sobald man sich impfen lassen kann, mache ich das und vertraue in dieser Sache auch der EU.“