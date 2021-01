In Steyr größeres Büro gemietet

Veränderungen beim Angebot ziehen nach und nach ein. Bei Plattformen wie Twitch.tv etwa liegt zwar nach wie vor der Schwerpunkt auf Spiele-Inhalten. „Aber der Anteil an anderen Themen wächst sehr schnell, dazu gehören zum Beispiel Talks, Veranstaltungen, Chats und Shows“, so Rafelsberger, der own3d media deshalb breiter aufstellen und neue Produkte auf den Markt bringen will. Auch die Belegschaft soll weiter wachsen. Bis Ende 2021 will man etwa 70 Mitarbeiter groß sein. In Steyr wurde bereits ein größeres Büro angemietet, auch am Standort im deutschen Schmelz wurde mehr Platz geschaffen.