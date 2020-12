Am Donnerstag, dem letzten Tag des Jahres 2020, wurden vom Land Kärnten 239 Corona-Neuinfektionen gemeldet (193 aus PCR-Tests und 46 aus Antigentests). Davon befinden sich 134 in stationärer und zwölf in intensivmedizinischer Betreuung in Krankenhäusern.

Gesamt gibt es in Kärnten aktuell 1542 Infizierte, 21.508 gelten bereits als genesen und 520 sind bislang an oder mit dem Coronavirus verstorben.

Bis dato wurden 21.099 bestätigte Fälle aus PCR-Tests und 2471 bestätigte Fälle aus Antigentests gezählt.