Apropos Herzen: Ob die Liebe bei der Eroberung seiner Saskia auch durch den Magen ging? „Tatsächlich war es mein Charme und nicht meine Kochkünste, die sie von mir überzeugten. Denn wir Köche kochen ja eigentlich zu Hause gar nicht so viel“, gibt Herzig zu. Die Hosen in der heimischen Küche hat also Saskia Herzig an, deshalb durfte sie in dem Format auf keinen Fall fehlen. Denn was einen Michelin-Koch glücklich macht, schmeckt.