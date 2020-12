Nachdem am Mittwoch mit 2550 Neuinfektionen ein Ausreißer vermeldet wurde, setzt sich diese Negativ-Entwicklung auch am letzten Tag des Jahres 2020 fort: Bei 2913 Menschen war das Testergebnis im 24-Stunden-Vergleich positiv, wie der Krisenstab bekannt gab (Stand 9.30 Uhr). Weitere 73 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind verstorben. Auf den Covid-Normalstationen in den Spitälern ist die Zahl der Patienten um 66 zurückgegangen, auf den Intensivstationen kam ein Patient hinzu.