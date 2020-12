So wurde der 38-jährige Muslic, der die UEFA-Pro-Lizenz macht, wieder begehrter. Zudem ist seine gute Arbeit beim FAC, der in der 2. Liga auf Rang neun überwintert, nicht verborgen geblieben. „Wir haben im Sommer mit der Verpflichtung von Miron die richtigen Weichen gestellt, wussten, dass seine Arbeit, von der die Geschäftsführung und ich überzeugt sind, auch außen wahrgenommen wird“, so Fischer. „Daher wollten wir im Jänner den im Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängern.“ So oder so würde für Ried eine Ablöse fällig werden.