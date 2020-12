So sexy kann der Jahreswechsel sein! Auf Instagram veröffentlichte Daniela Katzenberger jetzt eine Bilderreihe, für die sie sich in nichts als einer Blue-Jeans in Pose geworfen hatte. Zwar dreht die 34-Jährige der Kamera den Rücken zu, auf einigen Fotos können die Fans aber dennoch den Ansatz ihrer Brüste erhaschen.