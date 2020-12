Selbst hilft Denny im Urlaub derzeit auch etwas in einem Waisenhaus in Tansania bei einem Projekt seines besten Kumpels Christoph Gillhofer mit. „Er ist ausgewandert und hilft nun vor Ort. Er ist ein Herzensmensch. Und das unterstütze ich sehr gerne!“ So wurden auch schon Brunnen gebaut, um den Menschen den Zugang zu Wasser zu ermöglichen. „Wir sind gerade in Gründung einer Stiftung und sind gerade bei einem dritten Projekt. Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe schaffen. Man geht auf Grundbedürfnisse ein und verbringen Zeit mit ihnen“, erzählt Gillhofer stolz.