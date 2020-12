Die Plätze entstehen an den BAfEP Mureck, Hartberg, Oberwart, Ried und Wien 10.„Die elementarpädagogischen Einrichtungen sind die erste Bildungseinrichtung im Leben eines Kindes. Hier passieren wichtige Lernprozesse, die die Kinder für ihre weitere Schullaufbahn prägen. Deshalb ist eine qualitativ hochwertige Ausbildung für das pädagogische Personal so wichtig“, so Faßmann in einer Aussendung.