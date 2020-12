Der am vergangenen Samstag angereiste Salzburger Matthias Walkner hat im Vorfeld der 43. Dakar-Rallye in Saudi-Arabien die vorgeschriebene zweitägige Quarantäne hinter sich gebracht. Der 34-Jährige durfte nach negativen Corona-Tests vom Hotel in Jeddah ins Wohnmobil umziehen, teilt sich diesen mobilen Schlafplatz bis zum Bewerbsende am 15. Jänner mit seinem australischen KTM-Kollegen Daniel Sanders.