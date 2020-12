Längerer Lockdown? Entscheidung am 5. Jänner

Derzeit befindet sich Deutschland in einem harten Lockdown - bis mindestens zum 10. Jänner. Am 5. Jänner beraten die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) darüber, wie es weitergehen soll. Einige Tendenzen zeichnen sich bereits ab. So hält der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Aufhebung aller Corona-Beschränkungen nach dem 10. Jänner für unrealistisch. „Stand heute sind wir jedenfalls mit den Zahlen bei weitem noch nicht da, wo wir hin müssen“, sagte Spahn. Deshalb werde es nach dem 10. Jänner „ohne Zweifel Maßnahmen geben“.