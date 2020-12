Prinz Harry und Herzogin Meghan haben sich 2018 in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor das Jawort gegeben. Den romantischen Höhepunkt der Zeremonie bildete der Song „This Little Light of Mine“, zu dem die frisch Vermählten die Treppen der Kirche hinunter schritten. In ihrem neuen Podcast „Archewell“ verrieten Harry und Meghan nun, wieso sie sich für diesen Track entschieden hatten.