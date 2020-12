Wirtschaft braucht Aufträge

Die Wirtschaft braucht Aufträge durch private wie öffentliche Investitionen und eine Stärkung der Innovationskraft. Nur so können Arbeitsplätze gesichert und neue geschaffen werden. Ziel muss sein, aus der Krise heraus- und in die in der Krise explodierten Schulden hineinzuwachsen, ohne in eine Austeritätsfalle - mit Ausgabenkürzungen und Erhöhung der Steuerbelastung - zu tappen. Das Wachstum muss also stärker ausfallen als eine mögliche Zunahme der Zinsausgaben.