Nachdem ein Innsbrucker (32) am Mittwochabend einem Polizisten am Telefon mit dem Umbringen gedroht hatte, tauchte er tatsächlich auf der Polizeiinspektion auf. Als der 32-Jährige wegen seines aggressiven Verhaltens festgenommen wurde, verletzte er sich und zwei Beamte. Er sitzt nun in der Justizanstalt.