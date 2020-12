In der Nacht auf Donnerstag gegen 02.30 Uhr war ein 33-jähriger St. Veiter mit einem Klein-Lkw auf der Ossiacher Straße (B94) von Feldkirchen in Richtung St. Veit an der Glan unterwegs gewesen. Aufgrund der schneeglatten Fahrbahn kam der Mann in Mautbrücken, in der Gemeinde Glanegg, rechts von der Straße ab und stieß frontal gegen ein Wirtschaftsgebäude.