Starker Rückkgang bei Lehrlingen in Kurzarbeit

Während im Frühjahr ein Drittel aller Jobs in Kurzarbeit auf den Handel entfiel, war im Herbst die Warenherstellung am stärksten betroffen. Bei den Lehrlingen zeigte sich hingegen ein starker Rückgang: Waren im April noch 48.000 in Kurzarbeit, so fiel die Zahl der Betroffenen bis September auf knapp 4000.