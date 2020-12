Der Deal, den Johnson nach langen Verhandlungen am Heiligen Abend mit der EU vereinbart hatte, soll einen harten Bruch mit der Staatengemeinschaft vermeiden. Dieser Donnerstag ist der letzte Tag der britischen Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Um Mitternacht am 1. Jänner wird der britische EU-Austritt nach Ende einer Übergangsfrist auch wirtschaftlich vollzogen.