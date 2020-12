Europacup mit der Elite

Action gibt’s am Jahresbeginn in der Dachstein-Region auf jeden Fall. „Wir werden nach dem abgesagten Weltcup mit den Elitefahrern bei den Europacup-Rennen auf der Reiteralm am Start sein“, freut sich Wittner auf ein Gastspiel in der Steiermark am 9./10. Jänner. Gut möglich, dass es diese Saison noch ein Wiedersehen gibt.