Die Statue am Mozartplatz erleuchtet in Blau, auch die Fassade des Schlosses Mirabell erstrahlt in verschiedenen Farben. Mehr gibt es für Fußgänger, die in der Silvesternacht durch die Salzburger Innenstadt spazieren, nicht zu sehen. Doch ist das Verlassen der eigenen vier Wände in Zeiten von Corona und Lockdown überhaupt erlaubt?