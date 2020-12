Eine 41-jährige Bergführerin meldete am Mittwoch gegen 13.30 Uhr telefonisch bei der Polizei in Lienz, dass sie während einer Skitour auf die Schönbergspitze im Gemeindegebiet von Schlaiten einen Lawinenabgang, vermutlich mit Personenbeteiligung, bemerkt habe. An einem steilen Hang an der Nordseite der Schönbergspitze habe sie eine abgegangene Schneebrettlawine gesehen. Sie konnte aus der Entfernung zwei Abfahrtspuren feststellen, die in die Lawine hineinführten. Unterhalb der Lawine sah sie zwei Skitourengeher, die talwärts fuhren.