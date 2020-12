Nach 51 Minuten musste sich dann Nussbacher aber geschlagen geben: Nach einem Getümmel vor seinem Kasten konnte Bischofberger zum Ausgleich einnetzen. Mehr passierte in regulärer Spielzeit nicht mehr, eine Verlängerung musste für die Entscheidung sorgen. Und in der konnten die Grazer ein Powerplay nutzen, Porsberger traf in der 62. Minute per Direktabnahme zum 2:1-Sieg der Grazer. Der versöhnliche Jahresabschied war der zweite Sieg in den letzten 13 Spielen. Weiter geht es bereits am Neujahrstag wieder gegen den KAC - dann aber in Graz.