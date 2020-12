Es war am Abend des 18. Dezember, heißt es: Xaver Schlager hat Maximilian Arnold, Tim Siersleben und Maximilian Philipp in seine Wolfsburger Wohnung eingeladen, um gemeinsam das Spiel zwischen Union Berlin und Dortmund (2:1) zu verfolgen. Der BVB ist am Sonntag Wolfsburgs nächster Auswärts-Gegner, am 9. Januar müssen die Wölfe zu Union. War es also nur eine professionelle Vorbereitung? Nicht ganz!