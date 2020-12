Mitte Jänner geht’s für den 40-jährigen Tour-Haudegen nach Down Under, wo sich die Spieler für zwei Wochen in Quarantäne begeben müssen. „Dafür gibt es eigene Resorts, wo wir trainieren und wohnen müssen“, so Marach, der 2018 mit seinem Grand-Slam-Sieg in Melbourne Sportgeschichte schrieb.