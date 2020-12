Pilotprojekt ausgebaut

Bereits im vergangenen Mai hat das Land ein erstes Pilotprojekt für den Nachweis und die Überwachung von SARS-CoV-2 Infektionen per Abwasseranalyse in die Wege geleitet. War zu Beginn des Projekts das Monitoring auf den Großraum Innsbruck beschränkt, so werden mittlerweile Proben aus 43 Kläranlagen tirolweit gezogen, und das zumindest zweimal pro Woche.