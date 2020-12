Von Bayern bis Frankfurt

Über 3000 Schüler sind schon pro Woche auf dieser Plattform aktiv, 700 Lehrer helfen weiter. Dazu kommt: Dank Diego konnte Jessica mittlerweile auch Kooperationen mit Bundesligaklubs an Land ziehen. „Die Vereine kaufen bei uns Stundenpakete und verteilen diese dann selbst an Jugendspieler in den Nachwuchs-Leistungs-Zentren“, wird Contento in der „Bild“ zitiert.