Schon zwei Jahre Nationalrats-Erfahrung

Doch ist auf der amtlichenRegionalwahlliste Feichtinger auf Platz 2 hinter Vogl, womit ihr vom Wahlrecht her das Mandat zustünde. Diejunge BürgermeisterinvonAltmünster(33 ist sie) will es auch haben, denn immerhin saß sie bis zur SPÖ-Wahlschlappe2019 schon zwei Jahre im Nationalrat. „Gemäß den Regularien wurde ich bereits vom Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch angeschrieben und habe ihm die Annahme des Nationalratsmandates bestätigt“, sagte sie am Mittwoch zur „Krone“