Identitäre provozierten ÖVP

Damit spielte Melchior auch auf die jüngsten Aussagen des FPÖ-Generalsekretärs Michael Schnedlitz an, der Ende November in einem Interview damit aufhorchen ließ, dass sich die FPÖ von den rechtsextremen Identitären nicht mehr länger distanzieren wolle. Wenige Wochen später kam die Bundesregierung bekannt, die Symbole der Identitären Bewegung verbieten zu wollen, woraufhin die Gruppierung eine Racheaktion gestartet hatte und die EU-Fahne an der ÖVP-Zentrale in Wien gegen ihre Fahne austauschte. Melchior regierte auch darauf erbost: „Die Identitäre Bewegung ist eine brandgefährliche Organisation, der in einem demokratischen und rechtsstaatlichen Land kein Platz gegeben werden darf. Unfassbar, dass sich die Kickl-FPÖ bei jeder Gelegenheit diesen rechtsextremen Demokratiegefährdern anbiedert.“