Bettina Zentgraf, SPÖ-Vizebürgermeisterin in Mörbisch, wird vorgeworfen, sie sei zur Gemeinderatssitzung gegangen, obwohl ihr Mann positiv war. Zentgraf betont, dass sie in der Zeit davor keinen direkten Kontakt mit ihm hatte. Der Absonderungsbescheid sei erst nach der Sitzung ergangen. „Das Vernadern feiert anscheinend wieder fröhliche Urständ“, so Zentgraf.