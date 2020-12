Ein junger Russe galt in seiner Kindheit als „dickstes Kind der Welt“ - nun ist Dschambulat Chatochow im Alter von nur 21 Jahren gestorben. Im Alter von sechs Jahren wog er fast schon 100 Kilogramm. Aufgrund seiner Statur war bereits in jungen Jahren als Sumoringer aktiv. Laut Medienberichten soll er nun an einem Nierenversagen gestorben sein.