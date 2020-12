Um 1900 herrschen in Wien dramatische Zustände. Aus den Kronländern ziehen Arbeiter aus allen Himmelsrichtungen zu, ein menschenwürdiges Leben ist jedoch nicht möglich. In einer Zeit, in der rund 95% der Wohnungen über kein fließend Wasser oder Sanitäreinrichtungen verfügen, braucht es dringend eine Lösung. Der Geburtsstunde des sozialen Wohnbaus hat geschlagen.