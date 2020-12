„Da verliert man leider den Glauben an die Menschheit. Ich verschenke in Zukunft nur noch Sachen an Menschen, die ich kenne“, ärgert sich Gertrude K. aus Traun. Sie fühlt sich arglistig getäuscht. „Arm zu tun, es die aber nur auf ein gutes Geschäft abgesehen zu haben, ist arg schäbig. Denn verkaufen hätte ich den Kinderwagen ja selbst auch können“, betont die 66-Jährige.