Launig und mit einer Portion Galgenhumor schildert Wolfgang Schulze-Boysen, den alle nur „Wuf“ nennen, in einem vielfach geteilten Facebook-Video die vergangenen Tage. Der leidenschaftliche Gastronom sorgte in fünf Jahren für Schwung für das Hecherhaus oberhalb von Schwaz. „Bevor die Lifte am Kellerjoch aufsperrten, habe ich ,Take-away’ angeboten, jemand hat mich daraufhin angezeigt. Die Polizei kam, aber alles war okay“, erklärt der Wirt. Im Zuge der Lift-Öffnung erkundigte er sich bei Wirtschaftskammer-Stellen, was jetzt erlaubt sei. Auskunft laut seiner Aussage: Für Tourengeher und Rodler bleibt das Abholen von Speisen auf der 1887 Meter hoch gelegenen Hütte weiterhin erlaubt.