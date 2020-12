"In diesem Lockdown geht’s mir zumindest ein bisschen besser, weil ich weiß, dass jetzt alle anderen auch isoliert und einsam sind“, sagt ein Anrufer bei der Telefonseelsorge in Tirol im März. Er ist nicht der einzige, dem es so ergangen ist. Viele Menschen leben alleine – so zum Beispiel auch immer mehr Senioren. Doch um einsam zu sein, muss man noch lange nicht alleine sein.