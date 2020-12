Beamte der slowakischen Polizei sorgten am Dienstagabend für viel Wirbel in Schwechat, Bezirk Bruck an der Leitha. Bei einer wilden Verfolgungsjagd, ausgehend von Bratislava, wurde ein 53-jähriger Pkw-Lenker bis zum Concorde-Business-Park verfolgt. Die Bilanz: Enormer Sachschaden und ein verletzter Fahnder!